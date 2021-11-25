Kadıköy- Tavşantepe metrosunda bir kadın bıçakla tehdit edilmişti! İBB, iş işten geçtikten sonra metrolarda "güvenlik" önlemleri için çalışma başlatılacağını duyurdu!

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadına elinde bıçakla tehdit ve küfürler savuran saldırganın görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntüleri izleyenlerin kafasında iki soru oluştu, " o adam metroya bıçakla nasıl girdi" "güvenlikler nerede?" Felaketle sonuçlanabilecek korkunç olayın ardından İBB nihayet harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından metrolardaki "güvenlik" önlemleri için çalışmalar başlatıldığını duyurdu.

"OLAY YAŞANMADAN ÖNLEM ALINMALIYDI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından olaya ilişkin duyuruda bulundu. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin incelemeye başlatıldığını duyuran Ongun, "Dün Kadıköy Tavşantepe Metrosu'ndaki saldırgan şahıs ile ilgili Emniyet'te işlemler devam ederken metrodaki güvenlik önlemleri ile ilgili inceleme başlatılmıştır. Kadın yolcularımız başta olmak üzere tüm vatandaşların güvenli ulaşımı önceliğimizdir." mesajını yayımladı. Bunun ardından takipçileri Ongun'a "Önlemleri olay yaşanmadan önce almalıydınız" şeklinde yorumda bulunarak tepki gösterdi.