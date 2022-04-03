Kadıköy'de bulunan Rum Ortodoks Kilisesi'nden Ramazan kutlaması! Sosyal medyada gündem oldu!

Ramazan ayının başlamasıyla beraber Ramazan'a dair güzel görüntüler de geliyor. Son olarak İstanbul Kadıköy'deki Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi'nin önünden çekilmiş bir fotoğraf sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

"HOŞ GELDİN RAMAZAN"

Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi'nin girişindeki yazıyla kilisenin Ramazan ayını kutladığı görüldü. "Hoş geldin Ramazan" mesajının yer aldığı görsel, sosyal medyada güzel yorumlar aldı.