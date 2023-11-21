Kadıköy'de drone destekli trafik denetiminde ceza yiyen sürücüden ilginç tepki: Üç kuruş para ...

"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılında başlatılan "yaya öncelikli yol" uygulaması tüm yurtta devam ettiriliyor.

Bu kapsamda yaya öncelikli yol anlayışıyla sürücüleri benimsetmek isteyen, İstanbul emniyetine bağlı trafik ekipleri hergün farklı noktalarda denetim yapıyor.

Bu kez ekiplerin denetim durağı Kadıköy'ün en işlek caddelerinden biri olan Söğütlüçeşme Caddesi oldu...

8 sürücüye 15 bin 832 para cezası kesildi

EKipler kurdukları denetim noktasından Drone havaya kaldırarak iyaya geçidinden geçiş yapan ve yaya yol vermeyen sürücüler tespit edildi. Denetimde yayalara yol vermeyen 8 otomobil sürücüsüne toplam ceza 15 bin 832 para cezası kesildi.

"Üç kuruş para kazanacağım diye ..."

Tayfun Ç., "Yaya geçidinde yol vermediğimi söyledi. Halbuki yol verdim. Göster dediğimde göstermiyorlar, mahkemeye gidecekmişim, mahkemeyle mi uğraşacağım ben. Hayatım boyunca ilk defa böyle bir ceza yiyorum. Radar cezası falan olur akşama kadar orada ben durayım yayaya yol ver trafiği kapatayım, onu ben mi yapacağım koyacaklar oraya bir tane memur orayı yönetecek. Dronla beklemeyecek. Gerekirse mahkemeye kadar gideceğim. Ben günde 2 bin lira para kazanamıyorum. Üç kuruş para kazanacağım diye cezayı kendi cebimden ödeyeceğim, yazık değil mi" dedi.

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"Herhalde gözümden kaçtı, Çıkacağı varmış diyelim"

Ceza yiyen Zeynep B. isimli sürücü ise, "Ben yol verdim diye düşünüyorum. Herhalde gözümden kaçtı, bütün yaya geçitlerinde yol veriyorum. Gözümüzden kaçmıştır ama ben yol veriyorum. Bir hata oldu diyelim. İlk defa durduruldum, ilk defa ceza yedim. Çıkacağı varmış diyelim. Şimdi bu olmasaydı başka bir şeyden çıkardı. Başka bir şey öderdim herhalde. Bazen bir şeylerin çıkması gerekiyormuş" şeklinde konuştu.