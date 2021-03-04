Kadıköy'de kritik randevu: Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk edecek! İşte muhtemel ilk 11'ler...

Süper Lig'de 28. hafta maçları sürüyor. Bu kapsamda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybetmesiyle şampiyonluk yolunda önemli bir adım atarak sarı kırmızılılar ve Beşiktaş ile puanlarını eşitlemeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak mücadele Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede Hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Serkan Ok, Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge yapacakç..

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Süper Lig'in 27.haftasında Trabzonspor'u Pelkas'ın attığı tek golle 1-0 yenen Fenerbahçe 54 puanla ligde 3.sırada yer alıyor. Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlığı bulunan Diego Perotti'nin yanı sırada bel ağrıları bulunan Sadık Çiftpınar, takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Caner Erkin ve Trabzonspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek.

Ayrıca sarı lacivertlilerde Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler maçta sarı kart görmeleri durumunda 29.haftada oynanacak olan Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR'DA SON DURUM

Antalyaspor, Fenerbahçe maçı öncesi ligde 34 puanla 10.sırada yer alıyor. Konuk ekip şimdiye kadar çıktığı mücadelelerde 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 13 maçta rakipleri ile berabere kaldı, 6 maçta ise rakiplerine yenildi. Ligde 10 maçtır kaybetmeyen ve en son yenilgisini 29 Aralık 2020'de sahasında Atakaş Hatayspor'a 6-0 kaybederek yaşayan Akdeniz ekibi daha sonra oynadığı maçlarda rakiplerine yenilmedi.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

İki takım arasında geride kalan 49 maçın 32'sini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe bu maçlarda 89 gol atarken, Antalyaspor ise 42 kez rakip fileleri sarstı.

Öte yandan ligin Antalya'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe : Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Novak, Sosa, Ozan, Osayi, Pelkas, Thiam.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Gökdeniz, Amilton, Orgill.