Kadıköy'de olaylı gece! Alkollü çift önce polisleri sonra gazetecileri tehdit etti!

Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan asayiş denetimlerinde Kadıköy'de de dört noktada denetim yapıldı.

YAYINLAMA
Google News
Kadıköy'de olaylı gece! Alkollü çift önce polisleri sonra gazetecileri tehdit etti!

Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan asayiş denetimlerinde Kadıköy'de de dört noktada denetim yapıldı. Durdurulan bir şirkete ait ticari araç sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün arkadaşları yapılacak cezai işleme hakaretler yağdırarak direndi.

İstanbul Kadıköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye polis amirliği ekipleri, Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde dört noktada denetim yaptı. Denetim sırasında durdurulan bir şirkete ait ticari araç sürücüsü A. K.'nin yapılan testlerde 2,32 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri bunun üzerine alkollü sürücü A. K. hakkında cezai işlem uyguladı. Ardından alkollü sürücü gözaltına alınıp Bostancı Polis Merkezine götürüldü. Aynı ticari araç içerisinde bulunan arkadaşları E. F. ve E. C. F. ise şirkete ait ticari araçlarının bağlanıp çekici tarafından götürülmesine direnmeye çalıştı.

Polis ekiplerini defalarca tehdit eden ve hakaretler yağdıran alkollü sürücünün arkadaşları "Sürüldüğünüz zaman anlarsınız", "Sizinle görüşeceğiz", "Sicil numaranızı verin" tehditlerinde bulundular. O sırada çekim yapan gazetecilere de hakaretler yağdıran ve çekim yapan muhabirleri çeken E. F. "Ben de sizi çekeceğim" diyerek görüntülerini aldı. E. C. F ve E. F. bulundukları ticari aracın çekilmesine engel oldukları için, polis ekiplerine mukavemet suçundan haklarında işlem yapılmak üzere Bostancı Polis Merkezine götürüldü. E. F.'nin gözaltına alınırken polis ekiplerine küfürler savurduğu anlar kameralara yansıdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kadıköy'de olaylı gece! Alkollü çift önce polisleri sonra gazetecilere tehdit etti!

Kadıköy'de olaylı gece! Alkollü çift önce polisleri sonra gazetecilere tehdit etti!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yanan araçtan kendini dışarı attı! Elazığ’da seyir halindeki araç korku yarattı!
Yanan araçtan kendini dışarı attı! Elazığ’da seyir halindeki araç korku yarattı!
Yaşlı adamın 635 bin lirasını gasp eden 3 şüpheliden 1’i tutuklandı
Yaşlı adamın 635 bin lirasını gasp eden 3 şüpheliden 1’i tutuklandı
Ekmek yapmak için yakılan tandırdan sıçrayan alevler iki ev ve samanlığı yaktı!
Ekmek yapmak için yakılan tandırdan sıçrayan alevler iki ev ve samanlığı yaktı!
Jandarma ekipleri plaj hırsızlarını çaldıkları malzemelerle yakaladı!
Jandarma ekipleri plaj hırsızlarını çaldıkları malzemelerle yakaladı!
Son Haberler
Geleceğin sanatçıları bu okulda yetişecek, çocuk Sinema okulu kayıtları sürüyor
Geleceğin sanatçıları bu okulda yetişecek, çocuk Sinema okulu kayıtları sürüyor
Kadıköy'de olaylı gece! Alkollü çift önce polisleri sonra gazetecileri tehdit etti!
Kadıköy'de olaylı gece! Alkollü çift önce polisleri sonra gazetecileri tehdit etti!
Taksiciler yüzde 75 zammı beğenmedi! Eyleme gidecekler!
Taksiciler yüzde 75 zammı beğenmedi! Eyleme gidecekler!
Bangladeş’te şiddetli yağışın ardından toprak kaymasında 7 kişi can verdi!
Bangladeş’te şiddetli yağışın ardından toprak kaymasında 7 kişi can verdi!
Yan bakma kavgasında cadde boks ringine döndü
Yan bakma kavgasında cadde boks ringine döndü
İstanbul’da taksi krizleri kamerada: Araçtan kovdu, müşteri seçti, üstüne yürüdü
İstanbul’da taksi krizleri kamerada: Araçtan kovdu, müşteri seçti, üstüne yürüdü
Çok Okunanlar
CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesinin heykele harcadığı para ortaya çıktı!
CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesinin heykele harcadığı para ortaya çıktı!
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Çarpıcı anket! Vatandaşın en büyük sorunu ortaya bu araştırmayla çıktı!
Çarpıcı anket! Vatandaşın en büyük sorunu ortaya bu araştırmayla çıktı!
Başkan Erdoğan duyurdu! Fındık alım fiyatları belli oldu
Başkan Erdoğan duyurdu! Fındık alım fiyatları belli oldu
Son Dakika Haberi: Kocaeli TMO silosunda büyük patlama! 3'ü ağır 12 kişi yaralandı
Son Dakika Haberi: Kocaeli TMO silosunda büyük patlama! 3'ü ağır 12 kişi yaralandı
Bedelli askerlikte yeni dönem, Yeni hak verilmeyecek, 31 Aralık son
Bedelli askerlikte yeni dönem, Yeni hak verilmeyecek, 31 Aralık son
Yorumlananlar
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!
Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!
Stokçuları bitirecek uygulama! Barkod sistemi geliyor!
Stokçuları bitirecek uygulama! Barkod sistemi geliyor!