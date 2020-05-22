Kadıköy’de silahlı kavga! 8 kişi yakalandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde üç gün önce bir iş yerinde silahlı kavgaya karışan zanlılardan sekizi, çok sayıda silah ve mühimmatla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde 19 Mayıs'ta Kadıköy, Hasanpaşa Mahallesi, Uzunçayır Caddesi üzerinde bulanan bir iş yerinde silahlı kişilerce kavga yaşanmıştı. Olaya karışan zanlılar, herhangi bir kimsenin yaralanmadığı kavgadan sonra kaçarak izlerini kaybettirmişti.

Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki taraf arasındaki kavgayla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya adı karışan 8 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Yapılan soruşturmanın ardından düzenlenen operasyonda taraflardan Serdar Y. (29), Doğukan Y. (22), Atakan A. (21), Onurcan P. (37), Erkan Ç. (40), Suat K.(52), Fahrettin E. (36) ve Gürkan H.(29) isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Kavganın yaşandığı iş yerinde ve yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise birisi pompalı olmak üzere 3 tüfek, 3 tabanca, 1 uçaksavar mermisi, 1 kilo 398 gram esrar, 164 adet çeşitli çapta tabanca mermisi, uyuşturucu ticaretine kullanılan hassas terazi, 5 bin 228 TL, 800 Euro ve bin 262 dolar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden; Serdar Y., Doğukan Y., Atakan A., Onurcan P., Fahrettin E. ve Gürkan H., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Önceki gün mahkemeye çıkarılan Suat K. ve Erkan Ç. adlı 2 zanlının ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.