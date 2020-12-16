Kadıköy'de yeni yıl heyecanı! Pandemi sürecinde moral kaynağı oldu

Kadıköy Belediyesi, yeni yıla sayılı günler kala Kadıköy'ün sokaklarını görsel bir şölene çevirdi. Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan bu zor günlerde bir nebze moral olsun diye sokaklar rengârenk ışıklarla süslenirken, yılbaşı temalı dev heykeller de Kadıköy'ün sokaklarında yerini aldı. Bağdat Caddesi, Tarihi Çarşı, Bahariye Caddesi, Altıyol Boğa ve Kadıköy'ün daha birçok noktasında kardan adam heykelleri, rengarenk ışıklarla süslenmiş çam ağacı heykelleri, yılbaşı pastası, yılbaşı topları, bir birinden renkli hediye paketleri gibi süslemelere rastlamak mümkün.

SANAT IŞIKLA BULUŞUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mecra ve tanıtım desteği sağladığı, Çağdaş İstanbul Vakfı tarafından İstanbul genelinde hayata geçirilen İstanbul The Lights Festivali'nin eserleri de Kadıköy'ü aydınlatıyor. İstanbul'u dev bir dijital sanat platformuna dönüştürecek festival 3 Ocak'a kadar İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sürecek. Uluslararası tanınmışlığı olan Güvenç Özel, Ouchhh ve Memo Akten gibi dijital sanatlar alanında üretim yapan 53 sanatçının eserleri 59 farklı noktada sergileniyor.

Festival kapsamında Kadıköy Bağdat Caddesi'ne yerleştirilen Ouchhh'un 6 metre yüksekliğindeki AI MONOLITH dijital heykeli LED ekranların bir araya gelmesinden oluşuyor. Festivalin Kadıköy uygulamaları başlıca: Bağdat Caddesi'nde kurulan Al Monolith Heykeli civarında kurulan 6 adet ışıklandırma kemeri; Caddebostan, Bostancı, Kadıköy Meydanı, Yoğurtçu Parkı noktalarında artırılmış gerçeklik heykelleri ve Moda'da 4 bina cephesine illüstrasyon şeklinde olacak. Ayrıntılı bilgiye İstanbul The Lights'ın web sayfasından ulaşılabilir.

POTLAÇ KADIN GİRİŞİMİDE YILBAŞINA HAZIR

Kadıköy Belediyesi'nin destek verdiği Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde de kadınlar el emeği ürettikleri yılbaşı hediyeleri ile yılbaşına hazır. Feneryolu Mahallesi'nde bulunan Potlaç Dükkan'da yeni yılda sevdiklerine hediye almak isteyenler için özel tasarım keçe, ahşap, resim, seramik, takı, amigurumi, bez bebek, miyuki, kanaviçe, cam gibi bir birinden renkli hediyelik ürünler bulmak mümkün.