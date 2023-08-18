Kadıköy’de yol verme kavgası: Önce sürücü darp etti, sonra ticari taksiyi tekmelediler

Kadıköy E-5 karayolu üzerinde taksi şoförü ile tartışan araç sürücüsü ve beraberindeki kişiler yolu keserek araçtan indi, önce şoförü darp ettiler ardından taksiyi tekmelediler.

Olay gece saat 00.30 sıralarında Kadıköy E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde hızla ilerleyen araç sürücüsü, kendisine yol vermeyen taksi şoförü ile tartışmaya başladı. Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Araçtan inen sürücü ve beraberindeki kişiler önce taksi şoförüne darp etti ardından taksiyi tekmeledi. Saldırgan grup, bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.