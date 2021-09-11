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Kadıköy'deki kebapçı 8 bin 400 lira maaşla garson bulamıyorum dedi, yalanı ortaya çıktı!

İstanbul Kadıköy ilçesinde bulunan bir kebapçı işletmesinin sahibi, 8 bin 400 TL maaş ile işçi bulamadığını söyleyerek "İş beğenmemezlik had safhada. Türkiye'de işsizlik olduğuna inanmıyorum" dedi.

Kadıköy'deki kebapçı 8 bin 400 lira maaşla garson bulamıyorum dedi, yalanı ortaya çıktı!

İstanbul Kadıköy’de bulunan Dürümcü Emmi adlı bir kebap restoranının sahibi 8 bin 400 TL maaş ile ilan açtığını, ancak ilana kimsenin başvurmadığını iddia etti. Ülkede işsizlik problemi yaşayan insanlara inanmadığını belirten işletme sahibi  "İş beğenmemezlik had safhada. Türkiye'de işsizlik olduğuna inanmıyorum" diyerek, özellikle gençlerin iş beğenmediklerini savundu.

Kadıköy'deki kebapçı 8 bin 400 lira maaşla garson bulamıyorum dedi, yalanı ortaya çıktı!

"8 bin 400 LİRAYA ELEMAN BULAMIYORUM"

 Dürümcü Emmi’nin sahibi, iş beğenmeyen insanların had safhada olduğunu belirterek : “Burada garsonlar net olarak 8 bin 400 lira alıyor. Ne yazık ki buna rağmen eleman bulamıyoruz. İnsanlar beğenmiyor. Diyorlar ki; benim işim az olsun, ben az çalışayım evime 3-5 bin lira götüreyim. İş beğenmemezlik had safhada. Türkiye’de işsizlik olduğuna inanmıyorum.”  ifadelerini kullandı.

Kadıköy'deki kebapçı 8 bin 400 lira maaşla garson bulamıyorum dedi, yalanı ortaya çıktı!

YAYINLADIĞI İLAN, YALANINI ELE VERDİ!

İşletme sahibinin sosyal medya üzerinden verdiği ilan ortaya çıktı. 8 bin 400 TL maaş ile işçi bulamadığını söyleyen adamın, maaş teklifinin 4 bin 250 lira olduğu anlaşıldı.

Kadıköy'deki kebapçı 8 bin 400 lira maaşla garson bulamıyorum dedi, yalanı ortaya çıktı!

MÜŞTERİLERİN BAHŞİŞLERİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMUŞ!

Dürümcü Emmi, tepki çeken ilanını silip yerine Instagram hesabından yeni bir iş ilanı yayımladı. İlanda, 8 bin 400 liranın 4 bin 250 lirasının net maaş olduğunu, geri kalanın bahşiş, ve asgari geçim indirimi olduğu görüldü. Müşterilerin çalışanlara bahşiş jestini de maaşa ekleyen şirketin ilanları gerçeği ortaya çıkardı.

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