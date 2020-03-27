Kadıköy'deki Rexx Sineması için kapatılma kararı!

Boğa Heykeli ile beraber Kadıköy'ün meşhur mekanlarından olan Rexx kapatılıyor.

Kadıköy, sembol mekanlarından birisini kaybediyor. Antrakt Sinema’nın haberine göre; Bundan 59 yıl önce Reks adı altında kapılarını açan, 1996 yılından bu yana da Rexx ismiyle binlerce filmi izleyicilerle buluşturan sinema, kapılarını kapatma kararı aldı.

TAHLİYE EDİLİYOR İDDİASI

Corona virüsü salgını sebebiyle halihazırda kapalı olan sinemanın tahliyesine başlandı. Sinemanın tahliye edildiğine yönelik haberler binlerce sinemaseveri derinden üzdü. Sosyal medyada bu sinemada birçok anısı olduğunu belirten sinemaseverler, bu kararın tekrar değerlendirilmesini talep ediyor…

Bundan iki yıl önce de kira bedelinin çok yüksek olmasından dolayı sinemanın kapanması gündeme gelmiş, ancak bugüne kadar filmler izleyicilerle buluşmaya devam etmişti.

ATLAS DA KAPANABİLİR

Öte yandan Beyoğlu’nda bulunan Atlas Sineması’nın da da kısa bir süre kapanacağı konuşuluyor.