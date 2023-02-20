Kadin Chung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kadin Chung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kadin Chung adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kadin Chung Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kadin Chung 5 Eylül 1998 tarihinde New Westminster, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kanada,Filipinler uyrukludur.Gerçek adı da J. Kadin Brian Chung şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kadin Chung Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Kadin Chung, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 23 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kadin Chung'nin Toronto FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kadin Chung Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jkadinchung

http://www.instagram.com/kadinchung

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Kadin Chung Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kadin Chung isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Kadin Chung Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kadin Chung futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2011 yılında Whitecaps Res

26 Ağustos 2015 yılında Whitecaps FC 2

1 Ocak 2018 yılında K'lautern II

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Aralık 2018 yılında Pacific FC

23 Şubat 2022 yılında Toronto

11 Haziran 2022 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2022 yılında Toronto

Kadin Chung Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kadin Chung şuan Toronto FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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