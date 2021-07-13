Kadın cinayeti haberi bu kez Eyüpsultan'dan: Fatma Akdeniz sokak ortasında, oğlunun gözü önünde kurşunlandı!

İstanbul Eyüpsultan’da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, sokak ortasında başından vurduğu eşini öldürdü.

ALKOLLÜYKEN KARŞILAŞIP TARTIŞTILAR

Eyüpsultan'ın Güzeltepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alkollü bir şekilde sokağa gelen T.A., küfrederek yolda yürüdüğü esnada, eşi Fatma Akdeniz ve oğlu M.A.A. ile karşılaştı. Karşılaşmanın ardından eşi ile kavga etmeye başlayan T.A., bir süre sonra tarışmanın büyümesi üzerine, yanında taşıdığı silahı çıkartarak ateş etti.

RASTEGELE SIKTIĞI KURŞUN KAFASINA İSABET ETTİ

Rastgele ateş açarak küfür ve tehditler savuran T.A.'nın silahından çıkan kurşun, eşi Fatma Akdeniz'in kafasına isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, T.A. olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Annesini kanlar içinde gören M.A.A., annesine yardım etmeye çalıştı. Ancak elinden bir şey gelmeyince polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma Akdeniz'in orada hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.