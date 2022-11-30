Kadın cinayetine kurban giden Elif'den geriye mutluluk pozu kaldı

Kocası tarafından acımasızca saçından sürüklenerek götürüldüğü boş arazide bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Elif Irmak'ın geriye katiliyle kına gecesinde çekilmiş mutluluk pozu kaldı.

YAYINLAMA
Google News
Kadın cinayetine kurban giden Elif'den geriye mutluluk pozu kaldı

Denizli'de kocası tarafından saçından sürüklenerek götürüldüğü boş arazide bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Elif Irmak'tan geriye kına gecesinde çekilmiş mutluluk pozu kaldı.

EŞİNİ SÜRÜKLEYEREK ACIMASIZCA KATLETTİ

Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde yaşanan olayda; eşi Elif Irmak (18) ile tartışan Ahmet Emre Irmak (24), kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakladı. Anne ve babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra saçından sürüyerek evden çıkarıp 100 metre ilerideki boş bir araziye götürdüğü karısını karın, göğüs ve boğazından devalarca bıçaklayarak öldürdü.

Kocası tarafından vahşice öldürülen genç Elif Irmak'tan geriye ise kına gecesinde çekilmiş mutluluk pozu kaldı. Katili olan kocasıyla dansa eden Elif'in yaşadığı mutluluğun fotoğraf çekimi sırasında yüzüne yansıdığı anlar anı olarak kaldı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık: Saros Körfezinin turizm niteliğinin artırılması hedefleniyor
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık: Saros Körfezinin turizm niteliğinin artırılması hedefleniyor
Manisa Valiliği Marmara Gölü'nü kurtarmak için harekete geçti
Manisa Valiliği Marmara Gölü'nü kurtarmak için harekete geçti
Jandarmadan bir darbe daha! Uyuşturucu imalatı ve satışına operasyon!
Jandarmadan bir darbe daha! Uyuşturucu imalatı ve satışına operasyon!
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Doğanşehir’de asfaltsız yol bırakmadı
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Doğanşehir’de asfaltsız yol bırakmadı
Son Haberler
Sahte doktor Ayşe Özkiraz babasını ve abisini de kandırmış: "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim"
Sahte doktor Ayşe Özkiraz babasını ve abisini de kandırmış: "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim"
Külliyede ekonomi zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan iki bakanla görüşecek: Asgari ücret ve EYT masada!
Külliyede ekonomi zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan iki bakanla görüşecek: Asgari ücret ve EYT masada!
Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Siyaset tavır koyma işidir, ilke işidir, duruş işidir, omurga işidir"
Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Siyaset tavır koyma işidir, ilke işidir, duruş işidir, omurga işidir"
Diyanet İşleri Başkanlığından hatalı basılan 2023 takvimleriyle ilgili açıklama yapıldı
Diyanet İşleri Başkanlığından hatalı basılan 2023 takvimleriyle ilgili açıklama yapıldı
Manisa'da yaralı halde bulunan tilkiyi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kurtardı
Manisa'da yaralı halde bulunan tilkiyi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kurtardı
Mersin'de orta okulda dehşet! 12 yaşındaki kız çocuğu o sebepten dolayı arkadaşını hortumla dövüp öldürdü!
Mersin'de orta okulda dehşet! 12 yaşındaki kız çocuğu o sebepten dolayı arkadaşını hortumla dövüp öldürdü!
Çok Okunanlar
16 saat arayla 2 deprem! Ege Bölgesi bu defa 5 şiddetinde deprem ile sallandı!
16 saat arayla 2 deprem! Ege Bölgesi bu defa 5 şiddetinde deprem ile sallandı!
Pakistan'da polis aracına intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Pakistan'da polis aracına intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber! Kansere yakalandı! "Dördüncü evre ve bedeninin başka bölümlerine de yayıldı"
Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber! Kansere yakalandı! "Dördüncü evre ve bedeninin başka bölümlerine de yayıldı"
30 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları | Boğa, geri planda kalma, Akrep, hayallerinin ötesinde günler yaşayacaksın!
30 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları | Boğa, geri planda kalma, Akrep, hayallerinin ötesinde günler yaşayacaksın!
Bolu Gerede'de Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Salep" bahçesi oluşturuldu
Bolu Gerede'de Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Salep" bahçesi oluşturuldu
Burhaniye Belediyesi bin 500 adet tapuyu hak sahiplerine dağıttı
Burhaniye Belediyesi bin 500 adet tapuyu hak sahiplerine dağıttı
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti