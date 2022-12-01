Üniversite öğrencisi gencin şüpheli ölümü kafaları karıştırdı! Ev arkadaşları çilingir ile kapıyı açtırdı, bahçede ölü bulundu!

Düzce Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi bir kişi 15 katlı binanın 13. katından düşerek hayatını kaybetti.

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Üniversite öğrencisi gencin şüpheli ölümü kafaları karıştırdı! Ev arkadaşları çilingir ile kapıyı açtırdı, bahçede ölü bulundu!

Olay Düzce’nin Şehit Murat Demir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Konuralp 1. Sokak'ta bulunan 15 katlı binanın 13. Katında ikamet eden Düzce Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans öğrencisi O.S.'den haber alamayan arkadaşları evine geldi. Kapının açılmaması üzerine çilingir ile eve giren arkadaşları camın açık olduğunu fark etti. Camdan bahçeye bakan arkadaşları, gencin cansız bedenini görünce durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.

Üniversite öğrencisi gencin şüpheli ölümü kafaları karıştırdı! Ev arkadaşları çilingir ile kapıyı açtırdı, bahçede ölü bulundu!

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 25 yaşındaki O.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından, yüksek lisans öğrencisi gencin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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