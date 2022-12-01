Kendisiyle ilgilenmeyen eşine öfkelendi, mutfaktan aldığı bıçakla 6 yerinden bıçakladı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 23 yaşındaki N.Ç., 29 yaşındaki tartıştığı eşi M.Ç. 6 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli tutuklandı.

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Kendisiyle ilgilenmeyen eşine öfkelendi, mutfaktan aldığı bıçakla 6 yerinden bıçakladı!

İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre M.Ç., televizyon izleyen ve kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü eşi N.Ç. ile tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakladı.

DURUMU CİDDİ

Şüpheli koca, kanlar içinde kalan eşini bırakıp, olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan koca, bir süre sonra evine gittiğinde burada inceleme yapan polis ekiplerine teslim oldu. Suç aletiyle birlikte gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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