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  3. Kadın cinayetinin adresi bu kez Gaziantep! Tartışmada göğsünden bıçakladı

Kadın cinayetinin adresi bu kez Gaziantep! Tartışmada göğsünden bıçakladı

Gaziantep'te, sabah saatlerinde aralarında çıkan tartışma sonucu yabancı uyruklu eşi tarafından göğsünden bıçaklanan Nur Cemil H., olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin katil zanlısını yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kadın cinayetinin adresi bu kez Gaziantep! Tartışmada göğsünden bıçakladı

Gaziantep'teki Beydilli Mahallesi 36 numaralı sokakta meydana gelen olayda, sabah saatlerinde aralarında tartışma çıkan yabancı uyruklu 38 yaşındaki Ali H., 36 yaşındaki eşi Nur Cemil H.'yi göğsünden bıçakladı.  Ağır yaralanan genç kadının sesini duyan çevre sakinlerinin yetkililere ihbarı üzeirne olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kadın cinayetinin adresi bu kez Gaziantep!

BEŞ ÇOCUK ANNESİ KADIN ÖLDÜ, BABA KAYIP

Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahalede, kocası genç kadının hayatını kaybettiğini belirlerken Nur Cemil H.'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Eşini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan yabancı uyruklu Ali H.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. 

Çiftin, beş çocuğunun olduğu öğrenildi. 

Kadın cinayetinin adresi bu kez Gaziantep!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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