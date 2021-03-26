Kadın Giyim Modelisti Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Kadın Giyim Modelisti görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeleri gerektirir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kadın giyimine ait elde veya bilgisayarlı sistemde temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal planını hazırlayan, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikiminin yapılmasını sağlayan nitelikli kişidir.

Kadın Giyim Modelisti Maaşı Ne Kadar? 2021 Kadın Giyim Modelisti Maaşları

Kadın Giyim Modelisti maaşı ortalama aylık 5.090 - TL’dir. En düşük Kadın maaşı 3.250 -TL, En yüksek ise 6.940- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kadın Giyim Modelisti Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için Ortaöğretim seviyesindeki eğitim yeterlidir.

Kadın Giyim Modelisti Ne İş Yapar?

Kadın Giyim Modelisti , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Modele uygun malzeme tespiti yapmak,

c) Modele ve ölçüye uygun kalıp hazırlamak,

d) Kalıpları şablonlamak,

e) Kalıpları serilemek,

f) Pastal planı hazırlamak,

g) Numune dikimi yaptırmak,

h) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kadın Giyim Modelisti Meslek Ana Grubu:

Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları alt ana grubu oluşturmaktadır.

Meslek Grubu:

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar meslek gruplarını oluşturmaktadır.

Kadın Giyim Modelisti Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kadın Giyim Modelisti mesleğinin meslek kodu 7532.28 olarak belirlenmiştir

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