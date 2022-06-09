Kadın hastalığı olarak bilinen PCOS, erkekleri de tehdit ediyor!

PCOS hastalığı yumurtalıklarda çok sayıda iyi huylu kist görülmesiyle ortaya çıkıyor ve doğru tedavi verilmezse kısırlıktan, saç dökülmesine, kilo artışına, psikolojik sorunlara hatta diyabet, kalp krizi gibi risklere neden olabiliyor. Kadın hastalığı olan bu hastalığın erkeklerde görülebilecek bir durum olduğunu Avrupa Endokrinoloji Derneği Üyesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, İtalya'da düzenlenen Avrupa Endokrinoloji Kongresinde söyledi.

HASTALIK ERKEKLERİ DE ETKİLİYOR

Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, önümüzdeki 2 yıl içerisinde PCOS hastalığının erkelerde de görülebileceğini söyleyerek, "Dünyada yapılan son metaanaliz çalışması da gösterdi ki, adında 'yumurtalık' olsa da bu hastalıktan bugün aslında erkekler de etkilenebiliyor. Erkek PCOS'u diye bir kavramla tanışmamız mümkün. PCOS'lu ailelerde yalnızca kadınların değil erkeklerin de gizli şeker, şeker ve metabolik etkiler açısından (kalp, şeker, tansiyon vb) taranması gerekliliği, önümüzdeki iki yıl içinde yeni kılavuzda öneri olarak yer alacak." ifadelerini kullandı.

DİYABET RİSKİ 2,5 KAT ARTTI

Türkiye'de her 7 kadından 1'inde bu rahatsızlığın görüldüğü bilgisin veren Yıldız, hastalığın hem doktorlar hem de hasta açısından zorlukları olduğunu söyleyerek PCOS'u olan genç kadınların anne babaları ile kız kardeşleri ve erkek kardeşlerini metabolik etkiler yönünden, yani insülin direnci, gizli şeker ve şeker hastalığı açısından değerlendirdiğimizde; anneler ve kız kardeşlerin yanında, babaların ve erkek kardeşlerin de etkilendiğini, anne ve babalarda gizli şeker ve şeker hastalığı oranının yüzde 50'leri bulduğunu, genç olan erkek kardeşlerde dahi gizli insülin direnci olduğunu gözlemledik. Yine yakın zamanda bizim bütün bu çalışmaların sonuçlarını alt alta koyup yaptığımız bir metaanaliz de gösterdi ki PCOS'u olan kadınların hem annelerinde, hem de babalarında diyabet riski 2,5 kata varan oranda artmış durumda." dedi.

TEDAVİ İÇİN ÇOKLU BİR EKİP GEREKİYOR

Kadınların bu rahatsızlıktan dolayı ilk olarak jinekolog uzmanlarına başvurduğunu ancak bu rahatsızlığın birçok uzman tarafından değerlendirilmesi gerektiği bilgisini verdi. Yıldız söz konusu rahatsızlığın tedavisi için, "Bu anlamda kadın hastalıkları ve doğumun katkısı önemli. Özellik infertilite yani kısırlık açısından. Ama kadın doğumun yanında, endokrinoloji uzmanı istenmeyen kozmetik problemlerle ilgili, hormonlarla ilgili takip etmeli. Ayrıca dermatoloji kliniklerinin bu konuda bilgili olması gerekiyor ciltteki etkileri nedeniyle. Yine özel psikolojik bozukluklarla ilgilenilmesi gerekiyor ve PCOS'ta beslenme de çok önemli bir konu. Dolayısıyla pek branşın yönetiminde, çoklu bir ekip olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.