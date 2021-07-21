Kadın müşteriye indirimde 'orkid' var diyen kasiyer darbedildi: Twitter'da #orkid etiketi gündem oldu!

Zincir market çalışanı kasiyer, kendisine sorulan soru üzerine imndirimli ürünleri saymasının ardından darbedildi. Alışveriş yapan bir kadının kasa arkasındaki indirimli ürünleri sorması üzerine birkaç ürün sıralayan genç kasiyer, Orkid dediği için kadının kocası tarafından dövüldü.

"BİR BAYANA ORKİD DENMEZ"

Bir zincir markette çalışan kasiyer, kendisine indirimli ürünleri soran kadına 'Maske, duş jeli, orkid, çay bardağı seti' şeklinde ürünleri sıraladı. Bu sırada kadın müşterinin kocası, "Bir 'bayana' orkid denmez" ifadeleriyle kasiyerin üzerine yürüdü.

"İlk öncelikle bayan değil kadın" diyen kasiyerin bu cevabının ardından "Ha bayan ha kadın ikisi de aynı diyerek sen benim karıma orkid falan söyleyemesin" şeklinde konuşan şahıs, saldırdığı genç kasiyeri darbetti.

SolHaber'e göre, şiddete maruz kalan zincir market çalışanının 19 yaşında olduğu ve özel üniversitede tam burslu olarak bilgisayar mühendisliği okuduğu öğrenildi. Genç kasiyerin yurt parasını karşılamak ve ailesine destek olmak için markette çalıştığı öğrenildi.

"İŞ ETİĞİ GEREĞİ SAYGILI VE KİBAR DAVRANMAK ZORUNDAYIM"

Saldırıya uğrayan kasiyer, olayı şöyle anlattı:

"Olay şu şekilde vuku buldu: Benim kasiyer olarak görevim 'spot ürünleri' dediğimiz indirimli ürünleri her müşteriye nazikçe hatırlatıp 'İsterseniz bunlara da bir göz atabilirsiniz' demek. Aynı şekilde adamın yanındaki karısına da 'Şu tarafta spot ürünlerimiz var isterseniz bakabilirsiniz' dedikten sonra kadın bana 'Hangi ürünler var?' dedi.

Ben de 'Maskeler, duş jelleri, orkidler, çay bardağı setleri, diş macunu ve diş fırçaları indirimde' dedim. Kadın sonra çıktı ve eşi parasını verdikten sonra bana 'Bir bayana orkid söylenmez' dedi. Benim de ona 'İlk öncelikle bayan değil kadın' dememin üstüne 'Ha bayan ha kadın ikisi de aynı. Sen benim karıma Orkid falan söyleyemezsin' diyerek bana küfür etmeye başladı. Ardından da gördüğünüz gibi darp.

Bu durumda normalde karşımda kim olursa olsun iki katıyla cevap verirdim fakat iş etiği gereğince müşteriye son derece saygılı ve kibar davranmak zorundaydım. Bunun üzerine polise gittim ve bana ilgileneceklerini söylediler.

Paylaşmamın tek sebebi sesimi duyurmak ve bu aptal insanları ifşa etmek. Siz siz olun bu insanları takmayın hatta ciddiye bile almayın çünkü bunlar bu ülkenin artıkları uğraşmaya değmez. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim."