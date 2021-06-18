Kadın olmak istemişti! Cinsiyet değişikliği ameliyatı sonrasında öldü

Cinsiyetini değiştirmek isteyen B.Y., Kadıköy'de bir hastaneye gitti ve doktor H.Ö. ile tanıştı. Daha sonra doktor H.Ö., kendini yasal sorumluluktan kurtarmak için ameliyat için gün alan B.Y.'ye el yazısıyla bir belge doldurttu. Belgede "5-6 yıl önce bir cinsiyet değiştirme ameliyatı oldum. Ameliyatıma giren doktoru ve hastane adını hatırlamıyorum" yazılıydı.

Tanık olarak dinlenen A.Y. "Doktor bir rapor sormadan kaçak olarak 29 bin liraya anlaştı ve parasını peşin olarak aldı" diye konuştu.

B.Y.'nin daha önce Denizli'de cinsiyet değişikliği için asliye hukuk mahkemesinde dava açtığı, ancak davayı takipsiz bıraktığından davanın açılmamasına karar verildiği belirlendi. Doktorun buna rağmen mahkeme kararını görmeden operasyon gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Sorumsuz doktor H.Ö. ile birlikte bir anestezi uzmanı doktor, 4 hemşire ve bir anestezi teknikeri hakkında "Taksirle ölüme neden olmak"tan 6 yıla kadar hapis isteniyor. Dava devam ediyor.