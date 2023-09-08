Kadın otobüs şoförü soğukkanlılıkla bariyerlere çarparak aracı durdurmayı başardı

Silivri'de kadın sürücünün kullandığı servis otobüsünün seyir halinde freni boşaldı. Otobüsü araçların olmadığı bir alana yönelten kadın sürücü, trafik ışıkları ve bariyerlere çarparak aracı durdurmayı başardı.

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Kadın otobüs şoförü soğukkanlılıkla bariyerlere çarparak aracı durdurmayı başardı

Silivri'de kadın sürücünün kullandığı servis otobüsünün seyir halinde freni boşaldı. Otobüsü araçların olmadığı bir alana yönelten kadın sürücü, trafik ışıkları ve bariyerlere çarparak aracı durdurmayı başardı.

Olay, sabah saatlerinde Silivri Semizkumlar mevkii Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kadın sürücünün kullandığı otobüsün seyir halindeyken freni boşaldı. Kadın sürücü, trafikteki araçlara zarar vermemek için manevra yaparak aracı yoldan çıkardı. Otobüs trafik ışıkları ve bariyerlere çarparak dururken, içerisinde bulunan 5 yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlattı.

KAYNAK: İHA

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