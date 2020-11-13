Kadın sığınma evinden arkadaşını evine aldı, iyi niyetinin kurbanı oldu!

Diyarbakır'da yaşayan 2 çocuk annesi 26 yaşındaki Büşra Ö., bir süre kadın sığınma evinde kaldı. Büşra Ö., bu sırada Reyhan A. ile tanıştı. Kadın sığınma evinden çıkan Büşra Ö., Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığı destek ve evlere temizliğe giderek kendi düzenini kurdu. Kadın sığınma evinden tanıştığı Reyhan A.'yı da yanına alan Büşra Ö., arkadaşıyla birlikte yaşamaya başladı.

Geçen cuma günü oğlunun doğum gününü bir kafede arkadaşları ve ev arkadaşı Reyhan A. ile kutlayan Büşra Ö., iddiaya göre o sırada Reyhan A.'nın çantasından ev anahtarını alıp aşağı inerek erkek arkadaşı R.G.'ye verdi. Büşra Ö., arkadaş grubuyla doğum gününü kutlarken, ev arkadaşı Reyhan A.'nın da yardımıyla erkek arkadaşı R.G. tarafından soyulduğunu öne sürdü. Şikayetçi olmasına rağmen suçlulara bir şey yapılmadığını ileri süren Büşra Ö., yetkililere yardım çağrısında bulundu.

"BU İNSAN BENİ SIRTIMDAN VURDU"

Bir süre kadın sığınma evlerinde kaldığını Reyhan A. ile de burada tanıştığını söyledi. Büşra Ö., "Oradan tanışmıştık. Evime aldım, kapımı açtım. Maddi, manevi borç ettim, harç ettim onun her şeyini ben karşıladım. Kendisi de o zaman hamileydi benimle beraber sığınma evinde kalıyordu. Sığınma evinden yaklaşık 7-8 ay oluyor çıktım. Bu evi tutum, geçen Cuma oğlumun doğum gününü kafede birkaç arkadaşımla kutladım ve Reyhan A., sığınma evinde tanıştığım bayan gelip kulağıma eğildi "Sende sigara var mı" dedi, hayır dedim, sigara paketimi almayı unuttum. "O zaman ben aşağıya iniyorum, sigara almaya" dedi. Ondan sonra onu bir daha görmedim. Daha sonra yukarıya çıktı. Arkadaşlar siz benimle eve geleceksiniz.

Anahtarımı kapının üzerinde unutmuş olabilirim. Oğlumun arka cebine bırakmıştı. 3 dakika geçti "Anahtar burada" dedi. Jeton düştü, çünkü anahtarım cebimde, oğlum nasıl çıkartıyor ve geldim tahta kapı açık bir halde. Panjurlu kapımı kapatmış. Anahtarların hiçbiri patlamamış. Nişan yüzüğüm, küpem, çeyreğim, ablamın 760 doları, 7 bin liralık televizyonum, 4 bin liralık ayrı bir televizyonum vardı, 2 bin liralık tabletim vardı çalındı ve kendime aldığım ayakkabıyı çalıp karısına götürdü. Kaşık, bıçak çatal setime kadar çaldılar. Aşağıda mobese kameralarında iki adam beraber televizyonu omuzlarına yükleyip çıkıp gidiyorlar" dedi.

"BAŞKA HIRSIZ GİRSE EVİME BU KADAR ZORUMA GİTMEZDİ"

Reyhan'ı polise teslim ettiğini kaydeden Büşra Ö., "Reyhan serbest bırakıldı. Ben eşini aradım, ikimiz de birbirimize hakaretler ettik. Ona sen hem evime hırsızlığa giriyorsun, hem de küfür ediyorsun dedim. Bu işin peşini bırakmayacağım. Ben hakkım olan her şeyi istiyorum. Bir hırsız evime girseydi bu kadar zoruma gitmezdi. Ama ben bu kıza aylarca evimde baktım. Çıldırdığım konu, devletten istediğim şey bu şahısların yakalanması. Hakkın yerini bulmasını istiyorum. Bu insan beni sırtımdan vurdu. Başka bir hırsız bunu bana yapsaydı hiçbir şekilde ilgilenmeyecektim. O insanı kardeş diye sahiplendim ve karşılığında bunu gördüm. Temizliği gidip geçimimi sağlarken başıma bunlar geldi. Sinir hastası olduğum için kaldıracak gücüm yok" diye konuştu.