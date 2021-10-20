Kadın sürücüyü ağız ve burnundan kan gelinceye kadar darp etti! Saldırgan adamın özrü kabahatinden büyük oldu! Erkek sandım​​​​​​​

Esenyurt'ta motosiklet sürücüsü adam ile otomobil sürücüsü kadın arasında başlayan tartışma, darpla sonuçlandı.

İddiaya göre motosiklet sürücüsü, takip ettiği kadını tekme ve tokat atarak dövdü. Olayın ardından kadının şikayette bulunması ile birlikte saldırgan adam, "Saçları kısaydı, erkek sanıp dövdüm" savunması yaptı.

KENDİNİ SIKIŞTIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Trafikte yaşadıkları tartışma ile öfkelenen motosikletli, kendini sıkıştırdığı ve tehlikeye düşürdüğünü öne sürdüğü otomobil sürücüsünü darp etmek için akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Motosikletli adam, otomobilinden inerek kadın sürücüyü darp etti. Kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda otomobil sürücüsüne saldıran motosiklet sürücüsü M. S. B. gözaltına alınırken, darbedilen kadın hastaneye götürüldü.

TEKME TOKAT DARP ETTİ

Ağzından ve burnundan yara alan kadın yaşanan olayı anlattı. Darbedilen kadın, "Yolumda giderken benzin istasyonuna girmek için sinyal verdim. Arkamdan korna çaldı. Yavaşladım yolda geçsin diye. O geçsin diye yol verdim. Sonra tekrar sinyal verip benzinciye girdim, benzin almak için. Sonra peşimden geldi. Zaten arabadan inmemle kaskını çıkarıp tekme tokat daldı. Şikayetçi olacağım, polis ekipleri geldi. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Birisine sinirlendi diye başkasından acısını çıkartmamalı özellikle kadınlardan. Bu şekilde olmamalı inşallah gerekli şeyler yapılır" diye konuştu.

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"SAÇLARI KISAYDI, ERKEK SANDIM"

Kadını darbederek yaralayan motosiklet sürücüsü ise, "Yolumda gidiyordum motosikletimle. Arkadaş birden direksiyonu kırdı kaçamadım sıkıştırdı beni. Aramızda tartışma oldu. Sonra benzinliğe girdi, ben de arkasından girdim. Ne yapıyorsun diyecektim. Arabadan indi, üstüme geldi. Ben de saldıracak diye gardımı aldım. Kavga ettik ama ben kesinlikle kadın olduğunu bilmiyordum. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım. Kendisinden özür diliyorum" dedi.