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Kadına şiddete tepki çekmek için sahaya eşleriyle çıktılar!

Kıkrlareli'de düzenlenen bir futbol turnuvasında yer alan sporcular kadına şiddete tepki çekmek için sahaya eşleriyle çıktı. O anları görenlerin taktirle karşıladığı sporcular yanlarında getirdikleri "Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında, kadınların mücadelesinin yanındayız." pankartını da maçtan önce açtı.

Kadına şiddete tepki çekmek için sahaya eşleriyle çıktılar!

Ülkemizin ve tüm dünyanın en önemli problemlerinden biri olan kadına şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için birçok farklı uygulama yapılıyor. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında da sporcular sahaya eşleriyle çıkarak , "Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında, kadınların mücadelesinin yanındayız." pankartı açtı.

EŞLERİYLE ÇIKTILAR

Lüleburgaz Belediyesince Yıldızlar Futbol Akademisi'nde düzenlenen "Aydın Çelik Futbol Turnuvası"nda ter döken cam fabrikası çalışanlarından oluşan bir takımın futbolcuları, kadına karşı şiddete dikkat çekmek için sahaya eşleriyle birlikte çıktı. Takımın oyuncuları ve eşleri  "Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında, kadınların mücadelesinin yanındayız." pankartı açarak farkındalık yaratmak istedi.

Kadına şiddete tepki çekmek için sahaya eşleriyle çıktılar!

FARKINDALIK OLUŞTURABİLMEK AMACIYLA YAPILDI

Sahaya eşleriyle çıkan takımda kaptan Samet Özhan, yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturabilmek amacıyla maça eşlerini ve çocuklarını getirdiklerini ifade etti. Kadına şiddetin her geçen gün arttığını dile getiren Özhan, bu konuya dikkati çekebilmek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Kadına şiddete tepki çekmek için sahaya eşleriyle çıktılar!

"EŞİM BAŞTA TEREDDÜT ETTİ"

Aynı takımın futbolcularından Ali Yaşar Tuğyan ise kadına şiddetin fiziki olarak değil, yüksek sesle bile uygulanmaması gerektiğini söyleyerek, "Eşimi maça çağırınca başta tereddüt etti çünkü ilk defa böyle bir yere geliyor. Beni kırmayıp geldiği için kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Tuğyan'ın eşi Serpil Tuğyan ise eşinin daveti üzerine çocuğuyla maça geldiğini anlatarak toplumsal bir konuya dikkat çektikleri için organizasyona katılan tüm sporculara teşekkür etti.

Karşılaşma sırasında bazı sporcuların eşleri ise geç saatte uykusu gelen çocuklarını saha kenarında uyutmaya çalıştı.

Kadına şiddete tepki çekmek için sahaya eşleriyle çıktılar!

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