Kadına şiddette zaman kaybı ortadan kaldırılacak! Kadın Acil Destek uygulaması kadınlara tanıtıldı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İstiklal Caddesi'nde kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES uygulaması hakkında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde kadınlara dağıtıldı ve uygulama hakkında bilgilendirme yapıldı.

Cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden kadınların yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiği, telefonla arayarak oluşan zaman kaybının ortadan kaldırıldığını kadınlara anlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı