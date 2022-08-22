Kadının gücü dedikleri bu olsa gerek! 2 kadın Naim Süleymanoğlu'na özendi, minibüsü tuttu! Faciayı böyle engellediler...

Bursa’da VIP minibüs park halindeyken harekete geçti. Sürücüsü altında kalmaktan takla atarak ve sürünerek kurtuldu. Minibüsten inme aşamasındaki kadınlar da banketten düşüp takla atacak aracı tutup kazayı önledi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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İlginç olay, merkez Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, eşya indirmek için bagajı açtığında el freni çekilmeyen VIP minibüsü park etti.

Kadının gücü dedikleri bu olsa gerek! 2 kadın Naim Süleymanoğlu'na özendi, minibüsü tuttu! Faciayı böyle engellediler...

YOLCU KADINLAR FACİAYA ENGEL OLDU

Sürücünün bagajdan eşya alacağı esnada VIP minibüsünün harekete geçti. Sürücü takla atıp sürünerek minibüsün altında kalmaktan kurtuldu.

Kadının gücü dedikleri bu olsa gerek! 2 kadın Naim Süleymanoğlu'na özendi, minibüsü tuttu! Faciayı böyle engellediler...

Yaklaşık 1 metreden yuvarlanıp takla atması muhtemel minibüs de yolcu kadınlar tarafından son anda müdahale edilerek durduruldu.

Kadının gücü dedikleri bu olsa gerek! 2 kadın Naim Süleymanoğlu'na özendi, minibüsü tuttu! Faciayı böyle engellediler...

MAHALLELİLER YARDIMA KOŞTU

Mahalle sakinleri de kısa sürede yardıma koştu. Minibüsün çarptığı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadının gücü dedikleri bu olsa gerek! 2 kadın Naim Süleymanoğlu'na özendi, minibüsü tuttu! Faciayı böyle engellediler...

Olaya şahit olan mahalle sakinleri olayı anlatırken, muhtemel bir faciadan dönüldüğünü ifade ettiler.

Kadının gücü dedikleri bu olsa gerek! 2 kadın Naim Süleymanoğlu'na özendi, minibüsü tuttu! Faciayı böyle engellediler...

Kadının gücü dedikleri bu olsa gerek! 2 kadın Naim Süleymanoğlu'na özendi, minibüsü tuttu! Faciayı böyle engellediler...

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