Kadının gücü dedikleri bu olsa gerek! 2 kadın Naim Süleymanoğlu'na özendi, minibüsü tuttu! Faciayı böyle engellediler...

İlginç olay, merkez Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, eşya indirmek için bagajı açtığında el freni çekilmeyen VIP minibüsü park etti.

YOLCU KADINLAR FACİAYA ENGEL OLDU

Sürücünün bagajdan eşya alacağı esnada VIP minibüsünün harekete geçti. Sürücü takla atıp sürünerek minibüsün altında kalmaktan kurtuldu.

Yaklaşık 1 metreden yuvarlanıp takla atması muhtemel minibüs de yolcu kadınlar tarafından son anda müdahale edilerek durduruldu.

MAHALLELİLER YARDIMA KOŞTU

Mahalle sakinleri de kısa sürede yardıma koştu. Minibüsün çarptığı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olaya şahit olan mahalle sakinleri olayı anlatırken, muhtemel bir faciadan dönüldüğünü ifade ettiler.