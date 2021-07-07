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Kadın isminin anlamı nedir, Kadın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Kadın ismi; evli, itibarlı hanım anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Kadın isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Kadın isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Kadın isminin anlamı nedir, Kadın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kadın isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kadın ismi ne demek, Kadın ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kadın isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kadın İsminin anlamı nedir? TDK Kadın anlamı:

Kadın ismi TDK'da erişkin dişi insan olarak tanımlanmaktadır.

Kadın İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kadın ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Kadın isminin kökeni:

Kadın ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 3023 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Kadın isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Kadın isminin rengi:

Menekşe

Kadın ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Kadın isminin Harf Analizi Nedir ?

Kadın ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K: Kariyerli

A: Öncü, lider, mantıklı

D: Üstün güçler, güçlü

I: Duygusal, sezgisel, sanatçı

N: Sağduyulu, utangaç

Kadın isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kadın ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 14

A: 1

D: 5

I: 11

N: 17

= 48 Kadın İsminin Numeroloji Toplamı 48’dir.

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Kadın isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kadın ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kadın isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2A: 1D: 4I: 9N: 5 = 21

2 1= 3Kader sayısıdır

Kadın isminin 3kader sayısına göre kişilik özellikleri

3– Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Klişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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