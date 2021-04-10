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Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde yeni oyuncu, Fatma Nur Şenses Kayseri Gençlerbirliği’nde

Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde sezon hazırlıkları devam ediyor. Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği önümüzdeki hafta başlayacak olan eni sezon öncesi kadrosuna yeni bir isim dahil etti.

Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde yeni oyuncu, Fatma Nur Şenses Kayseri Gençlerbirliği’nde

Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği önümüzdeki hafta başlayacak olan eni sezon öncesi kadrosuna yeni bir isim dahil etti. Kadınlar 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği, yeni sezon öncesinde kadrosun güçlendirmeye devam ediyor. Kayseri ekibi, milli futbolcu Merve Aladağ'ın ardından Fatma Nur Şenses'i kadrosuna kattı.

ŞİMDİYE KADAR 29 MAÇA ÇIKTI

17 Nisan'da Antalya'da başlayacak olan karşılaşmalar öncesinde çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği ekibi, kadrosunu takviye etmeye devam ediyor. Son olarak Kayseri ekibi Kılıçaslan Yıldızspor forması giyen 2003 doğumlu Fatma Nur Şenses yeni sezonda Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği forması giyecek. 2016 yılında başladığı futbolda şimdiye kadar 29 maça çıkan Fatma Nur 25 gol kaydetti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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