Kadınlar Basketbol Süper Ligi "BOTAŞ: 76 - İzmit Belediyespor: 53"
- BOTAŞ: 76 - İzmit Belediyespor: 53
Salon: Ankara
Hakemler: Yücel Çilingir, Seyhan Topaloğlu, Seda Esen
BOTAŞ: Büşra Akbaş 4, Kübra Erat 3, Cuic 13, Krivacevic 8, Williams 16, Melis Gülcan 11, Olcay Çakır Turgut 12, Sehernaz Çidal 9, Aylin Darınç
İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 8, Melek Yusufoğlu 4, Ceyda Sinan 16, Bas 6, Hart 15, Nazlıcan Ölçek, Ferda Yıldız, Emel Sığırcı 4,
1. periyot: 21-11
Devre: 40-25
3. periyot: 59-36
ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi 20. hafta karşılaşmasında BOTAŞ, İzmit Belediyespor'u 76-53 mağlup etti.
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