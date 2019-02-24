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  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi "BOTAŞ: 76 - İzmit Belediyespor: 53"

Kadınlar Basketbol Süper Ligi "BOTAŞ: 76 - İzmit Belediyespor: 53"

- BOTAŞ: 76 - İzmit Belediyespor: 53

Kadınlar Basketbol Süper Ligi "BOTAŞ: 76 - İzmit Belediyespor: 53"

 

Salon: Ankara

Hakemler: Yücel Çilingir, Seyhan Topaloğlu, Seda Esen

BOTAŞ: Büşra Akbaş 4, Kübra Erat 3, Cuic 13, Krivacevic 8, Williams 16, Melis Gülcan 11, Olcay Çakır Turgut 12, Sehernaz Çidal 9, Aylin Darınç

İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 8, Melek Yusufoğlu 4, Ceyda Sinan 16, Bas 6, Hart 15, Nazlıcan Ölçek, Ferda Yıldız, Emel Sığırcı 4,

1. periyot: 21-11

Devre: 40-25

3. periyot: 59-36

 

ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi 20. hafta karşılaşmasında BOTAŞ, İzmit Belediyespor'u 76-53 mağlup etti.

 

 

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