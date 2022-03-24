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Kadınlar EuroLeague Final Four'u bir kez daha İstanbul'da!

FIBA tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali, bu yıl da 8-10 Nisan tarihleri arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek.

Kadınlar EuroLeague Final Four'u bir kez daha İstanbul'da!

FIBA tarafından duyurulan açıklamaya göre, kadınlar basketbol EuroLeagu'de Final Four heyecanı, üst üste ikinci kes İstanbul'da yaşanacak.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Safiport'un ev sahipliği yapacağı 8-10 Nisan'da düzenlenecek organizasyonda maçlar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

KAZANAN TAKIMLAR FİNALDE

Dörtlü finalde, 8 Nisan Cuma günü Perfumerias Avenida ile Sopron Basket; Fenerbahçe Safiport ile ZVVZ USK Prag mücadele edecek. Bu maçları galibiyetle kapatan takımlar 10 Nisan Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek. Yenilgi alan takımlar da aralarında oynadığı müsabaka ile 3.'lük için ter dökecek.

Kadınlar EuroLeague Final Four'u bir kez daha İstanbul'da!

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ

Darüşşafaka'nın maçlarını oynadığı İstanbul'daki Volkswagen Arena, geçen yıl bu turnuvaya yine ev sahipliği yapmıştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ise 2014 FIBA Kadınlar Dünya Kupası ile 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası düzenlenmişti.

Kadınlar EuroLeague Final Four'u bir kez daha İstanbul'da!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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