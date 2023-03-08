Kadınlar Günü'nde Fiyatı duyan buraya koştu: Kapıları zor tuttular

Türkiye'nin gündemine zaman zaman gelen uzuz alış verişleri çoğu kesimin tepkisini çekmekte olup, bu görüntülere son zamanla sıklıkla görmeye başladık. Sakarya'nın Erenler ilçesinde Kadınlar Günü'nde açılan ve açılışa özel indirim kampanyası düzenleyen züccaciyede yoğunluk yaşandı. Kadınların alışveriş için adeta birbirileriyle yarıştığı açılışta ürünler kapış kapış gitti. Mağazanın ilk gün elde ettiği gelirinin bir kısmı ise deprem bölgesine bağışlanacak.

Kaktüs Home isimli züccaciyenin açılışı Erenler ilçesi Sakarbaba Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve açılışa özel indirim kampanyası düzenleyen zücaciyenin açılışında yoğunluk oluştu. Açılışa özel indirim yapıldığını duyan vatandaşlar, saatler öncesinde mağaza önünde beklemeye başladı. Yapılan duaların ardından açılışı yapılarak kapıları açılan züccaciyede, vatandaşlar alış-veriş yapabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Mağazanın ilk gününde elde edeceği gelirin bir kısmı da deprem bölgelerine bağışlanacak.

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"BU KADAR YOĞUNLUK BEKLEMİYORDUK"

Kaktüs Home mağaza sahibi Ufuk Çam, "Kaktüs Home adı altında açtığımız zücaciyemizde ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kampanyalarda bulunuyor. Bununla alakalı açıldığımız ilk saatlerden itibaren ciddi yoğunluk ve izdiham söz konusu. İnanılmaz bir yoğunluk var ve bizde açıkçası bu kadarını beklemiyorduk. Açılışımız Dünya Kadınlar Günü'ne denk geldi ve bu sebeple hemen hemen yarı fiyatına kadar indirim uyguladık. Tabi bununla alakalı ciddi bir talep ve yoğunluk oluştu" dedi.

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"AÇILIŞ İLE BİRLİKTE RAFLAR BOŞALDI"

Açılışı gerçekleştirilen mağazanın firma kalite danışmanı Haydar Hacıvelioğlu ise, "Kaktüs Home olarak Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir kampanya yaptık. Bu kampanyamızdan müşterilerimiz de gayet memnun. Açılışla birlikte raflar biranda boşaldı ve onların yerine ürünlerimizi ekledik. Sabah saatlerinde açılış yaptık ve izdiham yaşandı adeta. Bu kadar yoğun olacağını tahmin edemiyorduk. Ama halkımızın çok rağbet gösterdiğini görüyoruz. Vatandaşların indirimlerden faydalanarak memnun kaldıklarını görüyoruz ve bu da bizi memnun ediyor. İndirimlerimiz sürecek, bizi takip etmeye devam etsinler" diye konuştu.

Öte yandan, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve birçok vatandaşın da katıldığı açılışta, sanatçı Seren Uzun'da sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.