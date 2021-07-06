Kadınlar meditasyon bahanesiyle istismar edildi! Dünyaca ünlü yoga okulunda tecavüz skandalı

Kanada'da bulunan dünyaca ünlü yoga okulu tecavüz skandalı ile gündeme geldi. İddialara göre yoga okulunda eğitim alan bazı kadınlar yıllarca cinsel taciz ve tecavüze maruz kaldı. Kan donduran iddialara göre mağdur kadınlardan biri yogada ceset pozisyonu olarak bilinen derin rahatlama anında tecavüze uğradı.

TACİZ MAĞDURU 14 KADINA ULAŞILDI

Julie Salter adında bir kadın Şivananda isimli merkezde üç yıl boyunca cinsel istismara maruz kaldığını dile getirdi. Mağdur kadın aradan yıllar geçtikten sonra bu olayı dile getirme cesareti bulduğunu ifade etti. Konu hakkında yürütülen araştırma sonucunda taciz mağduru olan 14 kadına ulaşıldı. Kadınlarla gerçekleştirilen söyleşi de mağdurların yaşadıklarını kimseye anlatamadıkları yer aldı.

"KİŞİSEL SINIRLARINIZ ZAMANLA SİLİKLEŞİYOR"

Cinsel istismara uğradığını dile getiren Yeni Zelandalı Julie 20 yaşındayken yoga okulunda çalışmaya başladığını ifade etti. Acımasız şartlarda para almadan çalıştığını ve bunun yoga öğretisine göre bir ayrıcalık olduğunu düşündüğünü ifade eden Julie, kötü çalışma şartları nedeniyle zamanla kişisel sınırlarının silikleştiğini ifade etti.

Talihsiz kadın yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Bir gün yoga okulu kurucusu Vishnudevananda'nın evinde çalışırken onu uzanır halde ibadet kayıtlarını dinlerken buldum. Ne yaptığını sorduğumda yanına uzanmamı isteyerek, ruhani seks anlamına gelen "tantra yoga" yanıtı aldım. Zihnimde ve vücudumda her şey 'Hayır' dese de 'Anlamıyorum' diyerek yanına uzandım. Sonrasında cinsel bir temas oldu. Daha sonra aşağı inip çalışırken kendimi tamamen utanç, suçluluk hissi ve ıstırap içinde buldum." Kan donduran ifadelerde bulunan Julie üç yıl boyunca cinsel eylemlere rıza göstermeye zorlandığını söyledi.

YOGADAKİ CESET POZİSYONUNDA TECAVÜZE UĞRADI

Mağdurlardan biri olduğunu dile getiren Pamela isimli kişi, 1978'de ceset pozisyonu olarak bilinen derin rahatlama anında Vishnudevananda'nın tecavüzüne uğradığını belirtti. Lucille ise 1970'lerin ortasında üç kere tecavüze uğradığını anlattı.

İKİ ÖĞRETMENE KARŞI DA SUÇLAMALAR VAR

Suçlamaların odağındaki Vishnudevananda 1993'te öldü. Yaşanan skandal ise yıllar sonra ortaya çıktı. Yoga okulunda bulunan iki başka Şivananda öğretmenine de ciddi suçlamalar yönelten 11 kadın bulunuyor. Üstelik suçlanan kişilerden biri hâlâ organizasyonda yer alıyor. Birbirini tanımayan mağdur kadınların benzer hikayelerinde cinsel ilişkiye hazırlanma ve ardından saldırı hikayeleri anlatıldı.