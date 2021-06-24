Kadınlardan geri dönüşüme mükemmel katkı! Evsel atıklar kadınların ellerinde yeniden hayat buluyor
Osmaniye'de çöp olarak doğayı kirletecek olan atıklar kadınların ellerinde yeniden hayat bularak geri dönüşüme kazandırılıyor. Evsel atıkları işleyen kadınlar, onları birer sanat eseri haline getiriyor.
Kağıt, kumaş, cam ve daha birçokları... Çöp olarak doğaya karışacak ürünler kadınların hünerli ellerinde sanat eserine dönüşüyor. Osmaniye'de başlatılan proje ile kadınlar evsel atıkları değerlendirmek için kolları sıvadı. Birçok evsel atık işlenerek, satışa sunuldu.