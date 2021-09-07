Kadınları para karşılığı falakaya yatırmıştı! O adamın ifadesi ortaya çıktı: Fenomen olmak istiyordum

Yaşanan ilginç olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yer alan Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Söz konusu olayda bir kargo şirketinde çalıştığı bilinen Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini bağlayıp, ayaklarına ve ellerine kelepçe takıp falakaya yatırdı. Güzelliklerine ve çirkinliklerine göre falakaya yatan kadınlara ücret ödeyen Erkan T. o anları iş teklifinde bulunduğu yeni adaylarıyla da paylaştı. Ancak içlerinden N.K isimli şahıs bu görüntülerin üzerine polise ihbarda bulundu.

EMNİYET GÜÇLERİ DEVREYE GİRDİ!

Falaka görüntülerini anbean kayıt altına alan şahıs Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği falaka görüntülerini gönderdi. N.K. isimli kadın, Erkan T.'nin aynı teklifi kendisine götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri Erkan T. hakkında 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlattı.

SERBEST BIRAKILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında Erkan T.’yi gözaltına aldı. Erkan T.'den, görüntülerini çektiği ve falakaya yatırdığı kadınlar şikayetçi olmayınca şahıs serbest bırakıldı. Erkan T’nin cep telefonuna ise el konuldu. Ekiplerin cep telefonu ile çekilen görüntüleri inceleyecek.

"FENOMEN OLMAK İSTEDİM"

Erkan T. emniyette verdiği ifadesinde fenomen olmak istediğini söyleyerek, "Ben 10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek internet fenomeni olmak ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi. Videolar telefonumda duruyordu. Bu olayda kadınların rızası olduğu için suç olabileceğini düşünmedim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.