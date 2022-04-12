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  3. Kadir Çöpdemir’in en acı günü! Ünlü oyuncu yasa boğuldu!

Kadir Çöpdemir’in en acı günü! Ünlü oyuncu yasa boğuldu!

Kadir Çöpdemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak annesinin vefat ettiğini duyurdu. Ünlü oyuncu acı kayıpla yasa boğuldu.

Kadir Çöpdemir’in en acı günü! Ünlü oyuncu yasa boğuldu!

Usta oyuncu Kadir Çöpdemir, sosyal medya hesabından üzücü bir paylaşım yaptı. Dizi oyuncusu, TV ve radyo programcısı Kadir Çöpdemir'in annesi Ayşe Çöpdemir vefat etti. Üzücü haberi Kadir Çöpdemir Instagram hesabından açıkladı.

Kadir Çöpdemir’in annesi hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu yasa boğuldu!

“ALLAH SİZLERE BEREKETLİ ÖMÜR NASİP ETSİN”

Kadir Çöpdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Annecim gözümüzün önünden gönlümüzün içine intikal etti. Menzili mübarek, mekanı cennet olsun. Taziyede bulunan, yanımızda olan herkes sağolsun, Allah sizlere bereketli ömür nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Kadir Çöpdemir’in annesi hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu yasa boğuldu!

Kadir Çöpdemir’in annesi hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu yasa boğuldu!

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