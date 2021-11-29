Kadir Doğulu'dan ayrılık açıklaması! Serra Arıtürk'le Neslihan Atagül'ü aldattığı iddia edilmişti!

2016 yılında hayatlarını birleştiren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun arasının açık olduğu iddia edilmişti. Kadir Doğulu, iddialara yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.

DİAFA ödül töreninde 'Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu' ödülünü almak üzere Dubai'ye giden oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, güzelliği ve zarafeti ile tüm dikkatleri üzerine çekerken, Kadir Doğulu ise eşinin o anlardaki fotoğrafını paylaşarak övgü dolu sözler not etti.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün evliliğinde kriz olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Bilal Özcan'ın Instagram canlı yayınına konuk olan Onur Akay, Kadir Doğulu'nun 'Aşkın Tarifi' dizisindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk'le yakınlaştığını iddia ederek çiftin boşanacaklarını söyledi.

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İDDİAYI YALANLADI

Sosyal medya hesabından eşi Neslihan Atagül'ün fotoğrafını paylaşan Kadir Doğulu, "Keşke herkes benim gibi görebilse seni, güzel gönlünü, hür vicdanını geleceğe dair ümitlerini… O zaman bir değil, bütün ödülleri sana vermek isterlerdi. Tebrik ederim yetenekli ve güzel sevdiğim… Daha nicelerine" diyerek ayrılık ve ihanet iddialarını yalanladı.

Neslihan Atagül - Kadir Doğulu boşanıyor mu? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu neden boşanıyor?