Ömür Gedik kurban bayramını hiçe saydı, Müslümanlardan tepki yağdı! "Hayvanlar kurtulsun"Fenerbahçe'de kadro dağılıyor! Yıldız isimler bir bir gidecek! 4 ismin bileti kesildi!Kadir Ezildi’nin estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı! Ünlü sunucunun eski halini görenler inanamadı!Ala Tokel'in burnuna, burunlarını soktular! Sosyal medya kullanıcılarının estetik baskısı "Bu kadar kalpsiz olunmaz" dedirtti!Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Kur Korumalı TL mevduat sisteminde ilk ödemeler yapıldı! İşte sistemin büyüklüğü...Pelin Batu ve Macit Bitargil çiftinden hayranlarını üzen flaş karar!Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret zammı açıklaması: Güncellenmesi lazım, asgari ücret olmaktan çıktı zatenATV Müge Anlı FULL izle bugün 23 Mart 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeMevlana Haftası ne zaman 2022? Mevlana Haftası nedir? Mevlana'nın hayatıİrfan Can Kahveci'nin karısı Gözde Doyran Kahveci'ye hamilelik yaramış! Karnı burnunda pozlarıyla sosyal medyayı salladı! "Emzikli gol sevinci uzak değil gibi"
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Kadir Ezildi’nin estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı! Ünlü sunucunun eski halini görenler inanamadı!

Kadir Ezildi’nin estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı! Ünlü sunucunun eski halini görenler inanamadı!

Ünlü sunucu Kadir Ezildi’nin eski fotoğrafları ortaya çıktı. Ezildi’nin fotoğraflarını görenler gördüklerine inanamadı.

Kadir Ezildi’nin estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı! Ünlü sunucunun eski halini görenler inanamadı!

Temizlik programlarıyla adını duyuran ünlü sunucu Kadir Ezildi, adından söz ettirmeye devam ediyor. Hayatı takipçileri tarafından merak edilen Kadir Ezildi’nin eski halinin olduğu fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu. Ezildi’nin estetiksiz günlerine dair ortaya çıkan fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi.

Kadir Ezildi’nin estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı! Ünlü sunucunun eski halini görenler inanamadı!

HAYATINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR

Fox TV'de yayınlanan En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özel hayatıyla ilgili her detayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Kadir Ezildi, Günlük samimi, içten ve enerjik davranışlarıyla seviliyor.

Kadir Ezildi’nin estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı! Ünlü sunucunun eski halini görenler inanamadı!

SAMİMİ İTİRAFLARDA BULUNDU

Gökhan Çınar'ın YouTube'da yayınlanan Katarsis programına konuşan sevilen sunucu Kadir Ezildi, anlattıklarıyla hayranlarını hüzne boğdu. Babasıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Kadir Ezildi şunları söyledi:

"Çok anlayışlı bir babam vardı. Asla geri kafalı değildi. Senin düşüncene saygı duyardı. Bazen bencillikleri vardı, yalan söylemeyeceğim ama çok da babama karşı kendimi beğendirmek zorunda hissetmiyordum. Babam erkek kardeşime çok düşkündü. Onun annesiydi o, babası değildi. Yani doğursa bu kadar sevemezdi..."

Kadir Ezildi’nin estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı! Ünlü sunucunun eski halini görenler inanamadı!

Kadir Ezildi’nin estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı! Ünlü sunucunun eski halini görenler inanamadı!

{TITLE_STRIP}Evlilikten ümidi kesen En Hamarat Benim'in sunucusu Kadir Ezildi düğün yaptı! Giriş müziği, pasta kesimi ve takı töreni derken gözler gelini aradı!

{TITLE_STRIP}Daha önce kimse yapmadı! En Hamarat Benim'in haylaz sunucusu Kadir Ezildi bir ilke imza attı! Doğum gününü düğüne çevirdi, kendine takı bile taktırdı!

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT