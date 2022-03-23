Kadir Ezildi’nin estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı! Ünlü sunucunun eski halini görenler inanamadı!

Temizlik programlarıyla adını duyuran ünlü sunucu Kadir Ezildi, adından söz ettirmeye devam ediyor. Hayatı takipçileri tarafından merak edilen Kadir Ezildi’nin eski halinin olduğu fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu. Ezildi’nin estetiksiz günlerine dair ortaya çıkan fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi.

HAYATINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR

Fox TV'de yayınlanan En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özel hayatıyla ilgili her detayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Kadir Ezildi, Günlük samimi, içten ve enerjik davranışlarıyla seviliyor.

SAMİMİ İTİRAFLARDA BULUNDU

Gökhan Çınar'ın YouTube'da yayınlanan Katarsis programına konuşan sevilen sunucu Kadir Ezildi, anlattıklarıyla hayranlarını hüzne boğdu. Babasıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Kadir Ezildi şunları söyledi:

"Çok anlayışlı bir babam vardı. Asla geri kafalı değildi. Senin düşüncene saygı duyardı. Bazen bencillikleri vardı, yalan söylemeyeceğim ama çok da babama karşı kendimi beğendirmek zorunda hissetmiyordum. Babam erkek kardeşime çok düşkündü. Onun annesiydi o, babası değildi. Yani doğursa bu kadar sevemezdi..."

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