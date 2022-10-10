Kadir Gecesi'nde dini aşağılayıcı paylaşım yapmıştı! O şahsa verilecek ceza belli oldu!

İstanbul'da Kadir Gecesi gününde arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında elindeki alkol ile dini değerleri aşağılayarak paylaşım yapan Onur T. hakkında mahkeme tarafından verilecek ceza belli oldu.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Kadir Gecesi'nde dini aşağılayıcı paylaşım yapmıştı! O şahsa verilecek ceza belli oldu!

İstanbul'da 27 Nisan Kadir Gecesi'nde alkollü bir ortamda çekilen fotoğrafı sosyal medyadan "Kadir Gecesi özel, Rabb'im kabul etsin" notuyla paylaşan Onur T.'nin "halkın bir kesiminin benimsediği değerleri alenen aşağılama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle basit yargılama usulüne göre yargılandığı dava karara bağlandı.

3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Onur T. katıldı. Sanık Onur T, savunmasında sosyal medya hesabından söz konusu paylaşımı mizah amaçlı yaptığını belirterek, paylaşımının kesinlikle İslam dinine, inanlara veya Kadir Gecesi'ne yönelik aşağılama, dalga geçme ve küçük düşürme amacı taşımadığını ifade etti.

Basit yargılama usulüne göre görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Sanığın suçtan önce sabıkasının bulunmadığını, duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kadir Gecesi'nde dini aşağılayıcı paylaşım yapmıştı! O şahsa verilecek ceza belli oldu!

"İSLAM'A İNANANLAR İÇİN DİNİ BİR DEĞER"

Mahkeme kararının gerekçesinde, Kadir Gecesi'nin, İslam dini ve İslam'a inananlar için dini bir değer olduğu belirtilerek, sanığın İslam inancına mensup kişilerce kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde yaptığı paylaşımın, İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğu vurgulandı.

Sanığın eyleminin, toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğinde ve toplumsal barışı bozmaya elverişli olduğu kaydedildi.

Kadir Gecesi'nde dini aşağılayıcı paylaşım yapmıştı! O şahsa verilecek ceza belli oldu!

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Kadir Gecesi'nin İslam dini ve İslam dinine inananlar için dini bir değer olduğuna vurgu yapılarak şüphelinin İslam inancına mensup kişilerce kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde, suça konu fotoğrafı "Kadir Gecesi özel Rabb'im kabul etsin" yazısıyla paylaşmasının "İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde" olduğu belirtilmişti.

Şüpheli Onur T.'nin fiilinin, toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğinde olduğu ve toplumsal barışı bozmaya elverişli bulunduğu kaydedilen iddianamede, şüphelinin "halkın bir kesiminin benimsediği değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MSB'den açıklama: 8 terörist etkisiz hale getirildi! "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor"
MSB'den açıklama: 8 terörist etkisiz hale getirildi! "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor"
Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Osmaniye sallandı!
Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Osmaniye sallandı!
"Baldızım beni baştan çıkardı" diyen adamın itirafı gündemi sarstı! Ünlü psikolog Esra Ezmeci şoke oldu! "Aşık olduğunu söyledi, şimdi de tehdit edip..."
"Baldızım beni baştan çıkardı" diyen adamın itirafı gündemi sarstı! Ünlü psikolog Esra Ezmeci şoke oldu! "Aşık olduğunu söyledi, şimdi de tehdit edip..."
İşsizlik oranı hakkında konuşan Nureddin Nebati: "Hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz"
İşsizlik oranı hakkında konuşan Nureddin Nebati: "Hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz"
Son Haberler
Yemen'de korku dolu anlar! Banka çalışanı ile tartışan kadın, bankada bomba patlattı!
Yemen'de korku dolu anlar! Banka çalışanı ile tartışan kadın, bankada bomba patlattı!
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı canlı izle | Trabzonspor- Kasımpaşa maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı canlı izle | Trabzonspor- Kasımpaşa maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Başakşehir - Sivasspor maçı canlı izle | Başakşehir- Sivasspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Başakşehir - Sivasspor maçı canlı izle | Başakşehir- Sivasspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Kral Kaybederse dizisinde başrol oyuncusuydu! Kıvanç Tatlıtuğ'dan kötü haber! Ayrıldığını duyurdu!
Kral Kaybederse dizisinde başrol oyuncusuydu! Kıvanç Tatlıtuğ'dan kötü haber! Ayrıldığını duyurdu!
Sosyal medya yasası nedir, maddeleri nelerdir? İnternet haber siteleri için neler değişiyor?
Sosyal medya yasası nedir, maddeleri nelerdir? İnternet haber siteleri için neler değişiyor?
İBB'de uyuşturucu skandalı! CHP'li cenaze nakil aracından kilolarca esrar çıktı!
İBB'de uyuşturucu skandalı! CHP'li cenaze nakil aracından kilolarca esrar çıktı!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 10 Ekim 2022 Pazartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 10 Ekim 2022 Pazartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman, son başvuru tarihi ne, sınav başvuru ücreti ne kadar 2022? Kaymakamlık sınavına kimler girebilir?
Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman, son başvuru tarihi ne, sınav başvuru ücreti ne kadar 2022? Kaymakamlık sınavına kimler girebilir?
Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Osmaniye sallandı!
Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Osmaniye sallandı!
İBB'de uyuşturucu skandalı! CHP'li cenaze nakil aracından kilolarca esrar çıktı!
İBB'de uyuşturucu skandalı! CHP'li cenaze nakil aracından kilolarca esrar çıktı!
Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Kritik konular masaya yatırılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek
Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Kritik konular masaya yatırılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek
2023 seçimlerinin tarihi değişecek mi? Abdulkadir Selvi yazdı: "Teklif muhalefetten gelirse..."
2023 seçimlerinin tarihi değişecek mi? Abdulkadir Selvi yazdı: "Teklif muhalefetten gelirse..."
Yorumlananlar
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Son dakika! MİT, Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi!
Son dakika! MİT, Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi!