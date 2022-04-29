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  3. "Kadir gecesine özel" deyip rakı masası kurmuşlardı! Pegasus, saatler sonra açıklama yaptı!

"Kadir gecesine özel" deyip rakı masası kurmuşlardı! Pegasus, saatler sonra açıklama yaptı!

Müslüman aleminin kutsal günü sayılan Kadir Gecesi'nde, Pegasus şirket çalışanlarının paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Pegasus ise, alkol masasında Kadir gecesiyle dalga geçen çalışanlarıyla ilgili kararı etik-ahlak kurulunun vereceğini açıkladı.

"Kadir gecesine özel" deyip rakı masası kurmuşlardı! Pegasus, saatler sonra açıklama yaptı!

Mübarek Kadir gecesi gününde, Pegasus çalışanlarının içkili eğlencesine Pegasus şirketinden bir açıklama geldi.

Türkiye'de tüm Müslümanlar Kadir gecesini ibadet ile geçirirken Pegasus çalışanları alkol masasında Kadir gecesiyle dalga geçmesi sosyal medyada büyük tepki gördü.

PEGASUS SAATLER SONRA AÇIKLAMA YAPTI

Pegasus, saatler sonra konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, çalışanlarla ilgili gerekli kararın etik-ahlak kurulu tarafından verileceğini belirtildi.

Kadir gecesine özel deyip rakı masası kurmuşlardı! Pegasus, saatler sonra açıklama yaptı!

Bu açıklama, olayın üzerinin kapatılmaya çalışıldığı olarak yorumlandı.

Kadir gecesine özel deyip rakı masası kurmuşlardı! Pegasus, saatler sonra açıklama yaptı!

İşte Pegasus'tan yapılan açıklama;

"27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz.

Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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