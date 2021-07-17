Kadir isminin anlamı nedir, Kadir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kadir isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kadir ismi ne demek, Kadir ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kadir isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kadir ismi islam aleminin en kutsal gecelerinden bir olan Kadir gecesi, dolayısıyla yeni doğan çocuklara en çok verilen ve en çok sevilen ismlerin başında gelmektedir.

Kadir İsminin anlamı nedir? TDK Kadir anlamı:

Kadir ismi Türk Dil Kurumunda iki anlamda tanımlanmaktadır.

1. isim, eskimiş Değer, kıymet, itibar.

2. isim, eskimiş, gök bilimi Bir yıldızın parlaklık bakımından bulunduğu basamak:

Birinci kadirde on dokuz, ikincide elli yedi, üçüncüde yüz yetmiş dört yıldız bulunur.

Kadir İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kadir ismi kuranda geçmektedir.

Kadir isminin kökeni:

Kadir ismi Farsca / Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 197754 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Kadir isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Kadir isminin rengi:

Nar

Kadir ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Kadir isminin Harf Analizi Nedir ?

Kadir ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

A : Öncü, lider, mantıklı

D : Üstün güçler, güçlü

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

Kadir isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kadir ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

A : 1

D : 5

İ : 12

R : 21

= 53 – Kadir İsminin Numeroloji Toplamı 53’dir.

Kadir isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kadir ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kadir isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2 A: 1 D: 4 İ: 9 R: 9 = 25

2 + 5 = 7 Kader sayısıdır

Kadir isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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