Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Bu haber tüm siyaset camiasını yasa boğarken internet kullanıcıları da arama motorlarında Kadir Topbaş öldü mü? | Kadir Topbaş kaç yaşında ve neden öldü? Hastalığı neydi? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

KADİR TOPBAŞ ÖLDÜ MÜ? KADİR TOPBAŞ KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Kadir Topbaş, bir süre önce yeni tip koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi süreci devam eden Kadir Topbaş, 76 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kadir Topbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? | Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hayatı

13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan ve 16 Kasım'da koronavirüs salgını nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınan daha sonra durumu kötüleşince entübe edilen Topbaş, son olarak diyalize bağlanmıştı. Bugün durumu ağırlaşan Topbaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eski İBB Başkanı'nın cenaze merasimine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.