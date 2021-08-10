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Kadire isminin anlamı nedir, Kadire ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Kadire isminin anlamı; Güçlü kuvvetlidir. Bu içeriğimizde Kadire isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Kadire isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Kadire isminin anlamı nedir, Kadire ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kadire isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kadire ismi ne demek, Kadire ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kadire isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kadire İsminin anlamı nedir? TDK Kadire anlamı:

Kadire isminin anlamına TDK'de yer verilmemektedir.

Kadire İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Kadire ismi geçmemektedir.

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Kadire isminin kökeni:

Kadire ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Kadire ismini kullanan 1.036 kişi bulunmaktadır.

Kadire isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Kadire isminin rengi:

Orkide

Kadire ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Kadire isminin Harf Analizi Nedir ?

Kadire ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

A : Öncü, lider, mantıklı

D : Üstün güçler, güçlü

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

E : İletişim, duygusal karışık

Kadire isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kadire ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 14

A: 1

D: 5

İ: 12

R: 21

E: 6

= 59 Kadire İsminin Numeroloji Toplamı 59’dir.

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Kadire isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kadire ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kadire isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2A: 1D: 4İ: 9R: 9E: 5 = 30

3 0 = 3 Kader sayısıdır

Kadire isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Klişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir

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