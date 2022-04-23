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Kadırga ne demek, TDK'ya göre Kadırga kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kadırga kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kadırga ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kadırga nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kadırga kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kadırga ne demek, TDK'ya göre Kadırga kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kadırga ne demek? Kadırga TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kadırga kelimesi. Peki kadırga ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kadırga nedir, kadırga kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KADIRGA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kadırga kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kadırga kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre kadırga kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hem yelken hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz'de kullanılmış bir savaş gemisi

KADIRGA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çoban, Gümüşlük'e su almak için uğrayan bir kadırgaya tayfa yazıldı.

KADIRGA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kadırga balığı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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