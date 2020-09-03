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Kadirov, kızı Aishat Kadirova'yı bakan yardımcısı yaptı

Çeçenistan Cumhuriyeti'i lideri Ramzan Kadirov, 22 yaşındaki kızı Aishat Kadirova'yı Kültür Bakan Yardımcısı olarak atadı. Teklifin Kültür Bakanı Hoca Baudi Daayev'den geldiğini söyledi.

Kadirov, kızı Aishat Kadirova'yı bakan yardımcısı yaptı

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, 22 yaşındaki kızı Aishat Kadirova'yı Kültür Bakan Yardımcısı olarak atadı. Ramzan Kadirov, en büyük kızı için bu teklifin Kültür Bakanı Hoca-Baudi Daayev'den geldiğini, "Kızının genç yaşına rağmen bu işi başarabileceğini bildiği için" öneriyi kabul ettiğini söyledi.

Kadirov, kızı Aishat Kadirova'yı bakan yardımcısı yaptı

GENİŞ DENEYİME SAHİP

Kadirov'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada  kızı Aishat'ın atama kararını "sağlam ve dengeli" olarak yorumladı. Kadirov'a göre Aishat, yaşına rağmen kültür alanında ciddi ve büyük projeler de dahil olmak üzere liderlik alanında geniş deneyime sahip, yorumunda bulundu.



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