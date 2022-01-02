Kadışehri ne demek, TDK'ya göre Kadışehri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kadışehri ne demek? Kadışehri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Kadışehri kelimesi. Peki Kadışehri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kadışehri nedir, Kadışehri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KADIŞEHRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kadışehri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Kadışehri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yozgat iline bağlı ilçelerden biri

