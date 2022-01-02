2022 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 2032101582022 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 203210149Bekrilik ne demek, TDK'ya göre Bekrilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mıhlama ne demek, TDK'ya göre Mıhlama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ak Pak ne demek, TDK'ya göre Ak Pak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ciranta ne demek, TDK'ya göre Ciranta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İstanbul Medipol Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 203110105Ekspresyonizm ne demek, TDK'ya göre Ekspresyonizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Takribî ne demek, TDK'ya göre Takribî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Paçal ne demek, TDK'ya göre Paçal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Kadışehri ne demek, TDK'ya göre Kadışehri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kadışehri ne demek, TDK'ya göre Kadışehri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kadışehri kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kadışehri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kadışehri nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kadışehri kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kadışehri ne demek, TDK'ya göre Kadışehri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kadışehri ne demek? Kadışehri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Kadışehri kelimesi. Peki Kadışehri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kadışehri nedir, Kadışehri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KADIŞEHRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kadışehri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Kadışehri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yozgat iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT