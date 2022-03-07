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Kadraj ne demek, TDK'ya göre Kadraj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kadraj kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kadraj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kadraj nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kadraj kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kadraj ne demek, TDK'ya göre Kadraj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kadraj ne demek? Kadraj TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kadraj kelimesi. Peki kadraj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kadraj nedir, kadraj kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KADRAJ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kadraj kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kadraj kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kadraj kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sinema ve fotoğrafçılıkta görüntüyü çerçeve içine alma

KADRAJ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir sigara yakıp her ikisini birden kendi kadrajıma alarak arkama yaslanmıştım.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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