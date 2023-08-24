Kafasına mermi yağdırdı! Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurdu!

Küçükçekmece'de, bir kişi boşanma aşamasında olan eşini silahla vurarak kaçtı.Kafasından aldığı mermi ile ağır yaralanan iki çocuk annesi hastanede yaşam savaşı veriyor.

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Kafasına mermi yağdırdı! Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurdu!

Küçükçekmece'de, bir kişi boşanma aşamasında olan eşini silahla vurdu. Kafasından aldığı mermi ile ağır yaralanan iki çocuk annesinin hastanedeki tedavisi sürerken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

EŞİ İLE ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Olay, saat 12.50 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesindeki 2 katlı bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan iki çocuk annesi Gamze P., Küçükçekmece'deki ablasının evine geldi. Baldızı G.Y'nin işe gitmesini fırsat bilen koca İmdat P. ise, evden giden eşinin yanına gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmanın ardından İmdat P., yanındaki silahla boşanma davaları süren eşi Gamze P.'yi kafasından vurdu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ise olay yerindeki incelemenin ardından şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kafasına mermi yağdırdı! Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurdu!

Hayati tehlikesi devam eden kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Olayı anlatan mahalle sakini Ayşegül Küçük, "Bizim komşumuzun kız kardeşinin eşiyle bazı problemleri varmış. Kız kardeşi boşanma aşamasında öğle saatlerinde kocası geliyor, silahla kadını vuruyor. Ambulansla götürüyorlar. Kadının durumu ile ilgili bir bilgi yok ama kafası patlamış. Komşu diye çıktık hemen ablası kötü durumdaydı. Eşi silahla vurduktan sonra kaçarak gidiyor" diye konuştu.

KAYNAK: İHA

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