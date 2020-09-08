Kafe ve restoranlar saat kaça kadar açık? Kafe ve restoranlarda müzik yasak mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu. Duyurunun ardından vatandaşlar Kafe ve restoranlar saat kaça kadar açık? Kafe ve restoranlarda müzik yasak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu.

KAFE VE RESTORANLAR KAÇA KADAR AÇIK?

1 Haziran itibari ile restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahlinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bugün yaptığı açıklamada "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır" diyerek yeni kuralı açıkladı.

KAFE VE RESTORANLARDA MÜZİK YASAK MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu gece saat 12'den itibaren 81 vilayette kafeterya olsun, restoran olsun kesinlikle ve kesinlikle; hem canlı müzik hem de yani bir plak gibi, playback gibi müzikler yayınlanmayacaktır. 12 itibariyle sona erecektir" dedi.