Kafeler restoranlar açıldı mı, ne zaman açılacak 2021? Açık mı, kaça kadar açık? Kafeler restoranlar çalışma saatleri soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

KAFELER RESTORANLAR AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

31 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonucunda yayımlanan Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesinin ardından kafeler ve restoranların durumu çokça merak edilmeye başlandı. Genelge kapsamında kafeler ve restoranlar kullanıma açıldığı açıklandı. Genelgede yayımlanan kurallarda 1 Haziran'dan itibaren açılan bu işletmelerde masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre mesafe bırakılması ve kafelerde oyun oynanmayıp aynı masada açık alanlarda 3, kapalı alanlarda 2'den fazla müşteri olmaması kaydıyla kafe ve restoranların açılacağı belirtildi.

KAFELER RESTORANLAR AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK? KAFELER RESTORANLAR ÇALIŞMA SAATLERİ

Yayımlanan Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında kafe ve restoranların Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında açık olup masada servis, gel-al ve paket servise başlanacağı ve 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis olacağı belirtildi.

Pazar günleri ise bu iş yerlerinin 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA DURUM NASIL OLACAK?

Genelgede bu konuya ilişkin şu bilgilere yer verildi;

''Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam edilecektir.''