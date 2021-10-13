Kâfiristan ne demek, TDK'ya göre Kâfiristan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kâfiristan ne demek? Kâfiristan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kâfiristan kelimesi. Peki kâfiristan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kâfiristan nedir, kâfiristan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KÂFİRİSTAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kâfiristan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kâfiristan kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kâfiristan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kâfir ülkesi, Müslüman olmayanların yaşadığı yer

